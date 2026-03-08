Bill Gates il lato oscuro del genio

Il 19 febbraio, durante un evento pubblico, Bill Gates si è trovato sul palco di fronte a numerosi leader internazionali, tra cui il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente francese Emmanuel Macron. La presenza di queste figure di spicco ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico, mentre Gates si preparava a partecipare alle attività previste. La giornata è stata caratterizzata dall'importanza della sua presenza in un contesto globale.

Da nerd dei pc a filantropo globale: l'ascesa di Bill Gates tra promesse sanitarie, potere sull'Oms e ombre che tornano dal passato Ad attenderlo in platea lo scorso 19 febbraio c'erano il primo ministro indiano Narendra Modi, il presidente Emmanuel Macron e altri leader internazionali. All'improvviso, però, Bill Gates si è rifiutato di intervenire, cancellando la sua attesissima partecipazione al vertice mondiale sull'Intelligenza artificiale, il più importante evento globale sull'Ia. L'ufficio stampa della sua fondazione ha diffuso una nota annunciando che «dopo un'attenta considerazione, per garantire che l'attenzione rimanga sulle priorità chiave del vertice, il presidente non terrà più il suo discorso». Melinda Gates, divorzio milionario e patrimonio: accuse a Bill GatesIl nome di Melinda Gates, filantropa sempre piuttosto in disparte, è finito al centro del caso Epstein come presunta vittima. Melinda Gates sul nome del marito Bill Gates negli Epstein file: «Ho preso le distanze e messo fine al mio matrimonio. Le vittime meritano giustizia»È proprio Melinda French Gates, ex moglie dell'imprenditore, da cui ha divorziato nel 2021, a prendere parola a riguardo. Epstein Files, le richieste segrete di Bill Gates a Jeffrey Epstein; Bill Gates: solo tre professioni resisteranno all'avanzata dell'intelligenza artificiale. Bill Gates, il lato oscuro del genioDa nerd dei pc a filantropo globale: l'ascesa di Bill Gates tra promesse sanitarie, potere sull'Oms e ombre che tornano dal passato Epstein Files, le richieste segrete di Bill Gates a Jeffrey EpsteinBill Gates, la richiesta di intermediazione di Epstein per gestire segretamente le conseguenze di una relazione extraconiugale.