Da oggi scatta un mese di tempo per rimuovere le biciclette abbandonate che si trovano ovunque, dagli stalli alle ringhiere, dai pali della segnaletica ai alberi. Dopo questo periodo, le biciclette che rimangono non saranno più considerate lasciate temporaneamente e verranno rimosse. La decisione riguarda tutte le bici lasciate senza controllo in diverse aree della città.

di Tiziana Petrelli Bici ovunque. Negli stalli, lungo le ringhiere, appoggiate ai pali della segnaletica e perfino legate ai tronchi degli alberi. Davanti alla stazione ferroviaria di Fano la presenza di biciclette è ormai così massiccia da aver cambiato il volto dello spazio pubblico. Alcune sono ancora utilizzate, molte altre invece appaiono chiaramente abbandonate. Per questo il Comune ha deciso di intervenire. In questi giorni la Polizia locale ha applicato su diversi velocipedi ritenuti abbandonati o in sosta d’intralcio degli avvisi ufficiali che invitano i proprietari a rimuoverli prima della data indicata. In caso contrario scatterà la rimozione da parte del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bici abbandonate: scatta l’ora X. Un mese di tempo, poi la rimozione

