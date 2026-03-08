Biblioteca Sormani polo culturale anche dopo l’apertura della Beic

Palazzo Sormani, sede storica della Biblioteca Comunale Centrale, continuerà a ospitare attività culturali anche dopo l’apertura della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura. La struttura rimarrà aperta al pubblico, offrendo spazi di lettura e consultazione. La decisione riguarda il mantenimento di alcuni servizi e iniziative legate alla biblioteca, che resteranno attivi nel complesso.

Palazzo Sormani, la storica sede della Biblioteca Comunale Centrale, continuerà a svolgere una funzione culturale anche dopo il trasferimento delle attività bibliotecarie alla BEIC, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, in corso di realizzazione nell'area dell'ex stazione ferroviaria di Porta Vittoria. Questo l'indirizzo approvato oggi dalla Giunta per il futuro del seicentesco Palazzo di corso di Porta Vittoria, in continuità con la sua attività, prima come sede del Museo di Milano (1935-1940) e poi come Biblioteca Comunale Centrale, dal 1956 ad oggi. Entro la fine del 2026, rientreranno a Palazzo Sormani le celebri " tele del Grechetto ", lo splendido ciclo pittorico seicentesco raffigurante il mito di Orfeo che sarà riallestito nella stessa sala in cui è stato ospitato fin dal 1907.