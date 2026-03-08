Biathlon Coppa del Mondo Kontiolahti | Laegreid vince la mass start Hofer 17°
Nella tappa di Kontiolahti della Coppa del Mondo di biathlon, il norvegese ha vinto la mass start grazie a uno zero al tiro, ottenendo il primo risultato di rilievo in questa stagione. La gara si è conclusa con la presenza di altri atleti, tra cui un rappresentante austriaco che si è piazzato al 17° posto. La competizione si è svolta sulla pista finlandese, con condizioni meteo variabili.
Il norvegese domina con uno zero al tiro e conquista il primo successo stagionale nella prova conclusiva della tappa finlandese. Sul podio Perrot e Christiansen, mentre Hofer chiude diciassettesimo. Sturla Holm Laegreid conquista la mass start maschile di Kontiolahti, prova conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di biathlon disputata in Finlandia. Il norvegese è stato impeccabile al poligono, chiudendo con zero errori al tiro e imponendosi con il tempo di 34'39"7.
