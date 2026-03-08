Biathlon Coppa del Mondo Kontiolahti | Laegreid vince la mass start Hofer 17°

Nella tappa di Kontiolahti della Coppa del Mondo di biathlon, il norvegese ha vinto la mass start grazie a uno zero al tiro, ottenendo il primo risultato di rilievo in questa stagione. La gara si è conclusa con la presenza di altri atleti, tra cui un rappresentante austriaco che si è piazzato al 17° posto. La competizione si è svolta sulla pista finlandese, con condizioni meteo variabili.