Biathlon azzurri lontani dalle medaglie nel day-2 delle Paralimpiadi Cina in grande spolvero

Nella seconda giornata di gare del biathlon alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si sono svolte diverse prove sulla neve della Val di Fiemme. La squadra azzurra ha partecipato senza riuscire a conquistare medaglie, mentre la Cina ha ottenuto risultati notevoli nelle competizioni di questa giornata. Le gare hanno coinvolto diverse categorie, ma nessun atleta italiano è salito sul podio.

Seconda giornata di gare per il biathlon alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi della Val di Fiemme si sono disputate diverse prove nelle varie categorie, ma per la squadra azzurra non sono arrivate le soddisfazioni sperate. Nell' individuale sitting, Marco Pisani ha concluso in tredicesima posizione, con lo zero al poligono, ma pagando dazio nelle frazioni di fondo e chiudendo con 5'40?5 di ritardo dalla vetta. Cina in grande spolvero, con la doppietta confezionata da Liu Zixu (oro e con lo zero al poligono) e Mao Zhongwu (argento), distanziato di 28?4 (0+0+1+0). Il bronzo è stato conquistato dall'ucraino Taras Rad (0+1+0+0) a 1'19?0.