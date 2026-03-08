Biathlon azzurre lontane dal podio nelle staffette dei Mondiali Giovanili di Arber

Alle finali delle staffette femminili ai Mondiali Giovanili di biathlon a Arber, in Germania, le squadre italiane non sono riuscite a raggiungere il podio. Nella categoria Youth, le representative italiane non hanno completato la staffetta 3×6 km, mentre tra le Junior le azzurre si sono piazzate all’ottavo posto nella staffetta 4×6 km. La competizione si è conclusa senza medaglie per le squadre italiane.

Nella categoria Youth la staffetta 3×6 km femminile premia la Norvegia, che ricarica 5 colpi e domina con il crono di 53'05"6, precedendo la Francia, seconda, con 12 ricariche utilizzate, a 1'07"3, e l'Ucraina, terza, con 7 colpi ricaricati, a 1'32"1. L'Italia di Luna Forneris, Matilde Giordano e Magali Miraglio Mellano si classifica nona, usando dieci ricariche, con un ritardo di 3'20"4. Nella categoria Junior la staffetta 4×6 km femminile va alla Germania, vittoriosa con dieci ricariche usate con il tempo di 1:13'36"5, beffando la Francia, seconda a 3"7 a causa di due giri di penalità ed otto ricariche, infine completa il podio l'Ucraina, con 1 penalità e 10 ricariche, terza a 19"5.