Bianchi e Checcaglini interrogano il Sindaco sulla rampa a Palazzo Taglieschi ad Anghiari

Il 8 marzo 2026, due consiglieri comunali hanno interrogato il Sindaco di Anghiari riguardo alla rampa situata a Palazzo Taglieschi. La discussione si è concentrata sulla condizione e sull’uso di quella struttura nel centro storico del paese. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle motivazioni o alle eventuali richieste specifiche fatte dai consiglieri.

Arezzo, 8 marzo 2026 – “Una ferita nel cuore di Anghiari”: Bianchi e Checcaglini interrogano il Sindaco sulla rampa a Palazzo Taglieschi. Una rampa in cemento per agevolare l'accesso al museo, quindi addossata alle antiche mura di Palazzo Taglieschi, appunto museo nazionale vincolato e gioiello del patrimonio anghiarese, deturpa la vista di via Garibaldi e di uno degli angoli più caratteristici e perciò ammirati per la sua armonia di Anghiari. I consiglieri comunali Danilo Bianchi e Mario Checcaglini hanno presentato un'interrogazione urgente per chiedere conto al Sindaco Alessandro Polcri delle autorizzazioni rilasciate e del ruolo dell'Amministrazione nella vicenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bianchi e Checcaglini interrogano il Sindaco sulla rampa a Palazzo Taglieschi ad Anghiari Frontale sulla Senese Aretina ad Anghiari: cinque feriti gravissimiANGHIARI – Notte di sangue e lamiere sulla Statale 73 Senese Aretina, nel territorio comunale di Anghiari, teatro di un violentissimo scontro... Incidente stradale ad Anghiari: auto si ribalta sulla SS73, un feritoOh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! “E ora?”… Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di...