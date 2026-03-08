Benvenuti all’Inferno | San Siro si accende per il derby tra coreografia e lightshow

San Siro si anima durante il derby tra Milan e Inter, con una coreografia e un lightshow che riempiono lo stadio. Il Milan ospita l'Inter e il clima si fa infuocato tra tifoserie opposte. La platea si aspetta una partita intensa, mentre le luci e le immagini sul campo creano un’atmosfera di grande spettacolo. La sfida tra le due squadre si svolge sotto gli occhi dei presenti.

Un Derby di Milano storico lo si vede anche dai dettagli e dalle storie che si creano intorno. "Benvenuti all'Inferno", come ricordate, è il mood che ha accompagnato il lancio del Fourth Kit in Milan-Parma e che torna a essere protagonista anche nel Derby di questa sera: un patto tra squadra e tifosi, tra passato e presente, tra passione e desiderio di lottare insieme. In un San Siro sold-out, il popolo rossonero ha trasformato lo stadio in un palcoscenico di energia e identità. Il momento più simbolico si è vissuto all'ingresso in campo delle due squadre. Gli spalti hanno dato vita a un'imponente coreografia rossonera, mentre... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

