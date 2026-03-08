Bastoni nel mirino | I fischi sono un meccanismo di espiazione pubblica Il dottor Corona analizza il bullismo da stadio dopo Como Inter

Il dottor Danilo Corona ha commentato il fenomeno dei fischi rivolti al difensore dell’Inter durante le partite, definendoli come un meccanismo di espiazione pubblica. Le sue analisi si concentrano sul modo in cui i tifosi reagiscono e sui significati che questi fischi assumono nel contesto delle manifestazioni sportive. Le dichiarazioni sono state rilasciate a seguito degli episodi di contestazione durante la partita tra Como e Inter.

Il caso dei fischi ad Alessandro Bastoni dopo la trasferta di Como accende un dibattito che va oltre il campo. In un'intervista a Fanpage.it, il dottor Danilo Corona analizza il fenomeno del "capro espiatorio", spiegando come il tifo possa degenerare in un accanimento collettivo alimentato dai social. PAROLE – « Il meccanismo del capro espiatorio è antico, studiato profondamente dal filosofo René Girard, e lo ritroviamo in fenomeni storici ben più gravi delle vicende calcistiche.

