Basket la Tema Sinergie Faenza cerca punti a Pesaro nel posticipo di campionato

La Tema Sinergie Faenza giocherà lunedì alle 21 in trasferta contro la Consultinvest Loreto Pesaro, in un incontro di campionato in orario insolito. La partita si svolge in un posticipo serale e si svolge fuori dal consueto orario abituale, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere punti importanti.

Insolito posticipo per la Tema Sinergie, di scena lunedì alle 21 in casa della Consultinvest Loreto Pesaro. I marchigiani sono ultimi in classifica insieme alla Virtus Imola e in piena lotta per la salvezza e si stanno facendo valere soprattutto in casa, dove hanno vinto le ultime due partite disputate. Il match si giocherà alla Palestra del Padiglione a Campanara, Zona Palafiera a Pesaro e sarà trasmessa in diretta streaming su Lnp Pass. La doppia vittoria conquistata davanti al suo pubblico (contro Virtus Imola e Chiusi) ha rilanciato la Consultinvest Loreto Pesaro nella corsa ai play out per evitare l’ultimo posto che porterebbe alla retrocessione diretta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

