Bartali le uova e le ’’badogliate

Vivo in Toscana e ho avuto modo di conoscere Gino Bartali molti anni fa. Era un uomo leale e sincero, sempre alla mano, ma soprattutto un grande atleta. Durante la sua vita, è stato associato a episodi riguardanti le uova e le ’’badogliate’’, termini che sono rimasti collegati alla sua figura nel tempo. La sua presenza ha lasciato un segno nel panorama sportivo e culturale della regione.

Vivo da sempre in Toscana e qui ho potuto conoscere tanti anni fa il grande Gino Bartali uomo leale, sincero, alla mano ma soprattutto grandissimo atleta. Tempo fa in una cena conviviale ci parlò dell'ultimo Tour de France vinto nel 48, del disprezzo dei francesi verso gli italiani, delle continue offese in gara strillate ai quattro venti fra le quali primeggiava "badogliate" cioè uomo poco affidabile riferendosi al voltafaccia nel 43 del generale Badoglio. Ma Bartali filava dritto come un treno e la sua vittoria del '48 fu immensa servendo soprattutto a stemperare gli animi degli italiani dopo l'attentato a Palmiro Togliatti del 14 luglio. Da dietologo curioso chiesi al campione qualcosa sulla sua alimentazione in gara, di eventuali tabelle caloriche, dei cibi preferiti.