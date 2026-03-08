Barcellona Laporta al veleno col Real Madrid | Hanno sempre aiuti arbitrali o una fortuna sfacciata! Quando sono in difficoltà…

Il presidente del Barcellona ha accusato il Real Madrid di ricevere costantemente aiuti arbitrali o di beneficiare di una fortuna sfacciata, soprattutto nei momenti di difficoltà. La sua dichiarazione è diventata protagonista delle ultime settimane e ha alimentato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La polemica si concentra sulle presunte ingiustizie subite dal club catalano nelle partite recenti.

Nico Gonzalez show, che doppietta contro il Real Sociedad! Le condizioni per il riscatto dell’Atletico Madrid Liverpool, ufficiale il rinnovo di Gravenberch! Le parole del centrocampista dopo la firma Brandt Borussia Dortmund, in estate sarà addio! L’annuncio del ds Ricken Griezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul futuro: «Dove giocherò nella prossima stagione? Voglio assolutamente questa cosa». La confessione! Hiljemark a Sky: «Tre gol regalati alla Juve, a certi livelli non può succedere! Voglio vedere.» Diretta gol Serie A: Juventus Pisa 4-0, che regalo di compleanno per Spalletti! Barcellona, Laporta al veleno col Real Madrid: «Hanno sempre aiuti arbitrali o una fortuna sfacciata! Quando sono in difficoltà. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Barcellona, Laporta al veleno col Real Madrid: «Hanno sempre aiuti arbitrali o una fortuna sfacciata! Quando sono in difficoltà…» Laporta: “Con il Real Madrid è sempre così. Quando sono in difficoltà, o ricevono aiuti arbitrali o succede qualcosa”Il presidente blaugrana si riferisce al gol di Valverde al 94esimo contro il Celta Vigo: "Quel gol avrebbe dovuto essere annullato per un fallo... Atletico Madrid Real Madrid 1-2: Valverde e Rodrygo staccano il pass per la finale di Supercoppa! Sarà Clasico col BarcellonaIl derby di Madrid non è mai un’amichevole, nemmeno quando in palio c’è l’accesso alla finale di un quadrangolare. Altri aggiornamenti su Real Madrid. Barcellona, Laporta risponde a Florentino Perez: Mai corrotto gli arbitri, senza errori saremmo primiLa risposta del presidente del Barcellona alle dichiarazioni di Florentino Perez pronunciate durante l’assemblea generale del Real Madrid. Joan Laporta alza la voce e risponde a Florentino Perez. Nel ... gianlucadimarzio.com HOME FOTO VIDEO RISULTATI E CLASSIFICHELa finale di Supercoppa di Spagna a Gedda, conclusasi con un pirotecnico 3-2 a favore del Barcellona sul Real Madrid, passerà agli archivi non solo per lo spettacolo offerto in campo, ma anche per la ... sportmediaset.mediaset.it