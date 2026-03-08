bando per le acque minerali per la sangemini paletti su lavoro e imbottigliamento

Un nuovo bando per le acque minerali stabilisce che le concessioni saranno rilasciate solo a chi garantisce il mantenimento dei livelli occupazionali e privilegia chi utilizza bottiglie di vetro. La decisione riguarda la gestione delle acque minerali, in particolare quella di Sangemini, che si trova a dover rispettare queste nuove regole per continuare a operare nel settore.

Concessione delle acque minerali solo se mantenuto il livello occupazionale, favorito chi imbottiglia in vetro. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Thomas De Luca, ha approvato le indicazioni strategiche e gestionali per la predisposizione dell'avviso relativo alla procedura di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni di acqua minerale del Bacino Sangemini. L'atto riguarda un complesso di concessioni di alto rilievo, tra cui Sangemini, Antiche Sorgenti Umbre – Fabia, Fonte Aura e Grazia Sorgenti di Acquasparta. Si tratta della prima applicazione della nuova disciplina regionale che introduce il metodo della gara pubblica per l'assegnazione delle risorse idriche minerali.

