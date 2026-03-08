Avvocato Ligas la sinossi

L’avvocato Lorenzo Ligas è considerato uno dei penalisti più abili del Foro di Milano. È noto per il suo stile elegante e la capacità di affrontare casi complessi con determinazione. Tuttavia, si dice che in alcune occasioni abbia compromesso le sue stesse strategie, mostrando una tendenza a sabotarsi. La sua reputazione si basa sulla sua competenza e sulla presenza costante nelle questioni legali più delicate.

La Milano dell’avvocato Ligas: dal tribunale alla Terrazza Martini i luoghi della nuova serieIl primo dei sei episodi con Luca Argentero va in onda questa sera. Lo scenografo Di Carlo: La città è protagonista al pari dei personaggi ... milano.repubblica.it

