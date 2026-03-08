Durante le ore notturne, le stazioni di Valdarno e Chiusi Chianciano Terme sull’autostrada A1 sono state chiuse. La chiusura riguarda esclusivamente il periodo notturno, senza indicazioni di apertura o riapertura immediata. Sono stati predisposti percorsi alternativi per i viaggiatori che transitano lungo questa tratta. La notizia arriva da fonti ufficiali che hanno comunicato questa modifica temporanea.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo 2026, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Incisa Reggello. Per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, sarà chiusa la stazione di Chiusi Chianciano Terme, secondo il seguente programma: -dalle 1:00 alle 6:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Fabro; in uscita per chi proviene da Firenze: Valdichiana. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: stazioni di Valdarno e Chiusi Chianciano Terme chiuse di notte

Autostrada A1: stazioni di Chiusi Chianciano Terme e Arezzo chiuse una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne.

Autostrada A1: stazione di Chiusi Chianciano Terme chiusa per una notte-in entrata verso Roma: Fabro; -in uscita per chi proviene da Firenze: Valdichiana.

Una raccolta di contenuti su Chiusi Chianciano Terme.

Temi più discussi: A1, chiusure notturne per la stazione di Fabro e l'area di servizio Fabro Ovest; Autostrada A1 : chiusure notturne stazione di Fabro e area servizio Fabro ovest; Autostrada: chiusure notturne stazione di Fabro e area di servizio Fabro ovest; Autostrada A1: stazione di Valdichiana chiusa tre notti.

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI CHIUSI CHIANCIANO TERMEA1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI CHIUSI CHIANCIANO TERMERoma, 8 marzo 2026 - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento ... trasporti-italia.com

Autostrada A1: stazione di Chiusi Chianciano Terme chiusa per una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 febbraio 2026, sarà chiusa la stazione di ... firenzepost.it

Il rock italiano riparte da Chianciano Terme. Sarà infatti il Palamontepaschi a ospitare sabato 11 aprile alle 21.30 l’anteprima nazionale del nuovo Tour 2026 de Le Vibrazioni, una delle band più longeve e amate della scena musicale nazionale.... - facebook.com facebook