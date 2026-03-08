Autostrada A1 aperto il nuovo viadotto Ribuio Terminati in anticipo i lavori

Questa mattina è stato aperto il nuovo tratto dell’autostrada A1 tra Firenze Sud e Incisa, con l’inaugurazione in anticipo rispetto ai tempi previsti. Il collegamento si estende dal km 311+500 al km 313+000 e include il viadotto Ribuio, che accoglie due corsie per ogni senso di marcia, permettendo il passaggio dei veicoli su entrambe le direzioni.

Firenze, 8 marzo 2026 – È stato aperto questa mattina, con anticipo rispetto al cronoprogramma, il tratto del nuovo tracciato tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, dal km 311+500 al km 313+000, sul nuovo viadotto Ribuio, che ospiterà entrambi i flussi veicolari su due corsie per senso di marcia. L'apertura è avvenuta intorno alle 9:30 di oggi, domenica 8 marzo. Le operazioni che hanno portato all'apertura anticipata hanno coinvolto nelle ultime ore circa 170 persone tra tecnici di Autostrade per l'Italia, imprese impegnate nei lavori ed enti di soccorso. In campo anche oltre 40 mezzi tra macchine operatrici e veicoli speciali, attivi con turnazioni continue h24, per un totale di circa 1.