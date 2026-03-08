Automobilista sbaglia l' imbarco sul ferryboat e finisce in acqua a bordo anche un Labrador | operazioni di recupero in corso caos partenze

Questa mattina a Venezia, un automobilista austriaco ha sbagliato l’imbarco sul ferryboat, finendo in acqua con la propria auto. A bordo si trovava anche un Labrador che è stato recuperato insieme all’auto. Le operazioni di soccorso sono in corso mentre il caos tra le partenze si è creato a causa dell’incidente. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità intervenute stanno gestendo la scena.

VENEZIA - Incidente all'imbarco dei ferryboat questa mattina, domenica 8 marzo. Un automobilista austriaco è partito con la propria auto all'apertura delle sbarre e ha imboccato la corsia sbagliata precipitando dentro l'acqua. L'incidente, stando alle prime evidenze, potrebbe essere stato provocato dalla nebbia. A bordo dell'auto c'era anche il Labrador del conducente per questo le operazioni di recupero si sono rese più complicate. L'uomo è stato portato a riva con difficoltà a causa del proprio grosso Labrador nero, difficile da issare. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e, al momento, la partenza del ferry rimane bloccata. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

