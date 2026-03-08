Auto in fiamme davanti alla Danieli

Nel pomeriggio di oggi, domenica 8 marzo, un'auto ha preso fuoco in viale Prampero, a Udine, proprio davanti allo stabilimento Danieli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio, che ha causato disagi alla circolazione nella zona.

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, domenica 8 marzo, in viale Prampero, a Udine, dove un'autovettura ha preso fuoco davanti allo stabilimento Danieli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. L'incendio ha interessato il veicolo, che è stato rapidamente spento dai soccorritori. Non risultano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.

