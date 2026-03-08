Auto finisce nella laguna del Lido di Venezia | automobilista e cane salvati dal comandante del ferry

Un’auto è finita nella laguna del Lido di Venezia a causa di un errore di manovra, probabilmente dovuto alla nebbia fitta che avvolgeva l’area. L’incidente si è verificato questa mattina quando l’automobilista, insieme a un cane, è stato salvato dal comandante di un ferry presente sul posto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e le operazioni di soccorso sono state portate a termine senza complicazioni.

Come è finita un’auto nella laguna del Lido di Venezia?. Un errore di manovra, probabilmente causato dalla nebbia fitta che avvolgeva la laguna, ha trasformato una normale mattina di imbarco in un episodio da film. Un automobilista austriaco e il suo cane sono stati salvati dopo che la loro vettura è finita nelle acque del Lido di Venezia mentre si avvicinava all’approdo del ferry. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattina, intorno all’arrivo della corsa delle 5 sulla linea Tronchetto – Lido San Nicolò, quando la visibilità era fortemente ridotta dalla foschia. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto con targa straniera stava arrivando dal ponte San Nicolò per imbarcarsi sul traghetto quando ha improvvisamente svoltato verso destra imboccando il pontile galleggiante in un momento in cui il ferry non era ancora presente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

