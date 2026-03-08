Nella serata di ieri, un inseguimento ha coinvolto un’auto a folle velocità e con manovre pericolose attraverso mezza città. I carabinieri della stazione di San Martino in Strada, impegnati in controlli contro i furti, hanno notato una Mercedes scura in viale dell’Appennino. L’auto ha continuato a zigzagare, finché si è schiantata contro un veicolo dei militari, portando all’arresto del conducente.

Il potente mezzo, con due persone a bordo, ha bruciato l'alt dei carabinieri, innescando un inseguimento durato per circa venti minuti Un inseguimento dei carabinieri ha attraversato mezza città nella serata di ieri, sabato. Il tutto è partito in viale dell'Appennino dove i militari della stazione di San Martino in Strada, in servizio dedicato al controllo del territorio contro i furti, hanno adocchiato una Mercedes scura sospetta. Tuttavia il potente mezzo, con due persone a bordo, ha bruciato l'alt dei carabinieri, innescando un inseguimento. Neanche l'avere due pattuglie dietro (una di rinforzo del nucleo Radiomobile) ha fatto desistere il conducente della Mercedes e rallentare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Panico tra la folla, senza patente e a folle velocità si schianta su un'auto: alla guida un ragazzo senza patenteMomenti di forte tensione durante la ‘Notte Colorata’, evento che ha richiamato nel centro storico di Manfredonia una straordinaria presenza di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Auto a folle velocità e con manovre....

Temi più discussi: Auto a folle velocità e con manovre azzardate per mezza città, alla fine si schianta coi carabinieri: un arresto; Regina fuori controllo dopo l’incidente: sorpassi con moto a folle velocità tra auto e pedoni (video). Class action contro i comuni; Auto a folle velocità nel piazzale, denunciato per guida sotto l'effetto di droga; I pericoli vicino all’asilo. La protesta dei genitori: Spaccate ai finestrini e auto a folle velocità.

Manfredonia, in auto a folle velocità tra i pedoni: identificato il conducente. Era un maggiorenne senza patenteStando a quanto ricostruito, gli agenti della polizia locale hanno intimato l’alt al conducente ma il giovane alla guida non si è fermato e ha proseguito la fuga tra le strade cittadine, aumentando il ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Corse a folle velocità con l’auto dei genitori: coinvolti nove minoriAncora ragazzini protagonisti di vicende di cronaca. Due episodi simili a poca distanza di tempo e di zona. Nove minori finiscono nei guai, tre di loro sono anche stati arrestati e trasferiti ... ilmattino.it

Un ulteriore elemento rilevante riguarda l’età delle autovetture circolanti. Il parco veicoli padovano risulta infatti mediamente piuttosto datato: il 59,3% delle auto ha più di otto anni, mentre il 20,9% rientra nella fascia tra quattro e sette anni e il 14,3% tra uno e tr - facebook.com facebook

8/3/26. Tappa a Chioggia anche per le auto super-lusso: oggi un modello speciale di Ferrari in sosta x.com