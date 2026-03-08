Auser contro violenza e patriarcato | Portiamo questi valori nelle scuole

Auser, con circa 40.000 soci distribuiti in tutta la Toscana, si impegna contro la violenza e il patriarcato portando questi temi nelle scuole. L’associazione è presente in 178 comuni e utilizza oltre 400 veicoli per percorrere 2,5 milioni di chilometri all’anno, offrendo assistenza a persone fragili per visite mediche, spese o altre necessità quotidiane.

Circa 40mila associati in tutte le province della Toscana, associazioni di base in 178 comuni, oltre 400 auto e 2,5 milioni di chilometri percorsi ogni anno per accompagnare persone fragili a visite mediche, a fare la spesa o a sbrigare altre necessità quotidiane. Sono alcuni dei numeri di Auser, rete di volontariato impegnata nella solidarietà e nella coesione sociale: accompagnamento, ma anche volontariato civico a sostegno del patrimonio pubblico – come biblioteche e servizi di vigilanza all’uscita dei plessi scolastici – supporto alla scuola e attività a favore degli anziani a tutto tondo. Renato Campinoti, presidente regionale, sottolinea come Auser svolga attività per tutte le generazioni, pur mantenendo nel proprio Dna un’attenzione particolare alla popolazione anziana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

