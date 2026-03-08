aurora lotti prima e unica donna eletta in consiglio

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Predappio ricorda Aurora Lotti, la prima e unica donna eletta nel consiglio comunale nel marzo 1946. Quella elezione avvenne qualche giorno prima dell’80° anniversario del voto a suffragio universale in Italia, che includeva anche le donne. Aurora Lotti rappresentò un momento storico per l’amministrazione locale e per la partecipazione femminile in politica.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, che anticipa di qualche giorno l’80° anniversario della prima elezione in cui in Italia il voto fu a suffragio universale e quindi anche alle donne, Predappio ricorda Aurora Lotti, la prima e unica consigliera comunale eletta nel marzo 1946. "In quelle elezioni del 31 marzo 1946 – ricordano i soci dell’Associazione Predappio Futura, che esprime anche l’attuale minoranza di 4 rappresentanti in consiglio comunale – risultò eletta la prima donna: Aurora Lotti". Aggiungono i firmatari del documento: "Insieme a lei ricordiamo tutte le donne che si sono battute per la parità e l’uguaglianza, che hanno fatto da apripista lottando per l’ emancipazione e contro la gretta mentalità patriarcale che da secoli condizionava la società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

