Atto di forza Ferrari | a Melbourne ha bruciato la Mercedes in partenza Ed ecco perché

Durante l’ultimo Gran Premio a Melbourne, la Ferrari ha preso il comando fin dalla partenza, superando la Mercedes. La squadra ha utilizzato un turbocompressore di grandi dimensioni, che richiede più tempo per raggiungere le massime prestazioni rispetto a modelli più piccoli. Questa scelta ha influenzato le prestazioni in avvio, permettendo alla Ferrari di ottenere un vantaggio immediato sulla concorrenza.

Il Gran Premio d’Australia si è chiuso nel segno della Mercedes. Il team di Brackley ha infatti portato a casa una doppietta, con George Russell a precedere Kimi Antonelli. La W17 ha confermato le aspettative della vigilia, rivelandosi la migliore monoposto in griglia a livello di passo gara e anche di velocità in qualifica. C’è però un aspetto in cui le Frecce d’argento non hanno brillato: la partenza. Allo spegnimento dei semafori, infatti, sono state le due Ferrari, in particolare quella di Charles Leclerc, a distinguersi in positivo. Che lo scatto da fermo fosse uno dei punti di forza della SF-26 lo si era già visto nei test in Bahrain, in cui le rosse avevano sverniciato i motorizzati Mercedes nelle prove di partenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

