Attento con quella bici! ma il ciclista lo aggredisce e lo manda in ospedale

Sabato da dimenticare, quello di ieri, ad Eboli: in piazza della Repubblica, un passante avrebbe rimproverato un giovane in bici mentre quest'ultimo effettuava manovre pericolose. Ma il ragazzo, per tutta risposta, avrebbe reagito con violenza, aggredendo e ferendo l'uomo che l'aveva redarguito. Sul posto, la Polizia Municipale e i sanitari del 118 che hanno condotto il malcapitato in ospedale, per le cure del caso. Accertamenti in corso, per far luce sui dettagli dell'accaduto.

