Attacco con droni a Kuwait City, torre di un edificio governativo in fiamme

8 mar 2026

Nelle prime ore di oggi, domenica 8 marzo 2026, un attacco con droni ha colpito Kuwait City, provocando un incendio che ha interessato la torre di un edificio governativo. L’incidente ha causato fiamme visibili e danni alla struttura. Le forze di sicurezza stanno indagando sulla provenienza dell’attacco e sui danni causati. La zona è stata immediatamente isolata per motivi di sicurezza.

Un enorme incendio ha avvolto una torre a Kuwait City in seguito ad attacchi di droni nelle prime ore di oggi, domenica 8 marzo 2026. Il rogo è scoppiato in una sede governativa gestita dall’Istituto pubblico per la sicurezza sociale del Kuwait, scrive il Guardian. Il dipartimento ha affermato che “l’edificio principale dell’organizzazione è stato preso di mira, con conseguenti danni materiali” © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it

