Attacco con droni a Kuwait City torre di un edificio governativo in fiamme

Nelle prime ore di oggi, domenica 8 marzo 2026, un attacco con droni ha colpito Kuwait City, provocando un incendio che ha interessato la torre di un edificio governativo. L’incidente ha causato fiamme visibili e danni alla struttura. Le forze di sicurezza stanno indagando sulla provenienza dell’attacco e sui danni causati. La zona è stata immediatamente isolata per motivi di sicurezza.

Un enorme incendio ha avvolto una torre a Kuwait City in seguito ad attacchi di droni nelle prime ore di oggi, domenica 8 marzo 2026. Il rogo è scoppiato in una sede governativa gestita dall'Istituto pubblico per la sicurezza sociale del Kuwait, scrive il Guardian. Il dipartimento ha affermato che "l'edificio principale dell'organizzazione è stato preso di mira, con conseguenti danni materiali". Chiusura dello stretto di Hormuz e minacce reciproche L'Iran ha dichiarato che lo stretto di Hormuz sarà chiuso... Un gigantesco incendio è scoppiato alle prime ore dell'alba di oggi 8 marzo, in un grattacielo a Kuwait City, attaccato da droni iraniani. L'edificio ospita una sede governativa gestita dall'istituto. Un video girato da alcuni testimoni oculari mostra un incendio che avvolge l'edificio principale della Public Institution for Social Security (PIFSS) del Kuwait, nella capitale Kuwait City, in seguito a un attacco con droni.