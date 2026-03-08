ATP Indian Wells | Trionfo di Alcaraz Djokovic in rimonta e Darderi eliminato

Al Indian Wells, nel deserto californiano, si sono svolti i turni decisivi del torneo ATP con il successo di Alcaraz e la rimonta di Djokovic. Durante la notte, i giocatori hanno affrontato le sfide sul campo sotto un cielo limpido, mentre Darderi è stato eliminato. La competizione ha visto momenti di grande intensità e cambi di ritmo, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis.

Notte limpida nel deserto, luci che graffiano il cielo e un brusio che cresce punto dopo punto: a Indian Wells il tennis si fa racconto, con il talento che spinge avanti e l’esperienza che rifiuta di indietreggiare. Il Masters californiano conferma la sua natura doppia: cartolina e trappola. Il campo rallenta, l’aria si secca, il pubblico aspetta l’attimo che cambia rotta. Qui il margine si assottiglia e ogni scelta pesa. È lo scenario perfetto per chi sa alzare il livello quando il silenzio diventa attenzione pura. Carlos Alcaraz resta il centro della scena. Il numero 1 del mondo è ancora imbattuto nel 2026 e allunga la sua striscia di vittorie a 13. 🔗 Leggi su Tvplay.it

