Atessa Fratelli d’Italia attacca sulla stabilizzazione in Comune | Rilievi confermati responsabilità del sindaco

Il circolo di Fratelli d’Italia di Atessa ha commentato la questione della stabilizzazione di una dipendente comunale assunta temporaneamente nello staff del sindaco. Secondo i rilievi confermati, le responsabilità sono attribuite all’amministrazione comunale e al primo cittadino. La vicenda riguarda l’iter di assunzione e le procedure di stabilizzazione della lavoratrice.

Il circolo cittadino di Fratelli d'Italia di Atessa interviene sulla vicenda della stabilizzazione di una dipendente comunale inizialmente assunta a tempo determinato nello staff del sindaco. In una nota il partito sostiene che i rilievi sollevati nei mesi scorsi sarebbero stati confermati e attribuisce al primo cittadino le responsabilità della procedura. «Avevamo piena ragione e il sindaco è l'unico responsabile», afferma il circolo di FdI. Secondo il partito si sarebbe trattato di un iter «discutibile sul piano politico e viziato su quello normativo». Per questo Fratelli d'Italia dichiara di aver chiesto l'annullamento dell'intera procedura e l'intervento degli organi competenti per verificare eventuali irregolarità.