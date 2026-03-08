Atessa | FdI chiede l’annullamento il sindaco ha violato la legge

Il circolo di Fratelli d’Italia ad Atessa ha presentato una richiesta di annullamento contro il sindaco, accusandolo di aver violato la legge durante la procedura di stabilizzazione di una dipendente. L’atto formale evidenzia presunte irregolarità nel procedimento avviato dall’amministrazione comunale. La questione riguarda le modalità con cui è stata portata avanti la procedura di assunzione.

Il circolo cittadino di Atessa ha lanciato un’accusa formale contro il primo cittadino, sostenendo che la procedura di stabilizzazione di una dipendente sia stata viziata. La vicenda, emersa nella primavera del 2026, vede Fratelli d’Italia richiedere l’annullamento dell’intero iter amministrativo e l’intervento degli organi di controllo per verificare le irregolarità segnalate. L’attenzione si concentra sulla figura di Giulio Borrelli, identificato come responsabile unico della scelta controversa. Secondo quanto emerge dalle dichiarazioni del partito, i rilievi sollevati nei mesi precedenti sono stati confermati, rendendo necessaria una verifica esterna sull’intera procedura di selezione avvenuta nel 2022. 🔗 Leggi su Ameve.eu

