Atalanta bella a metà Doppio Scamacca Ripresa l’Udinese

L’Atalanta ha pareggiato 2-2 contro l’Udinese in una partita segnata da assenze importanti e il doppio impegno infrasettimanale. La squadra ha segnato due volte con Scamacca, ma non è riuscita a conquistare la vittoria. La formazione bergamasca ha affrontato diverse assenze tra cui Scalvini, Ederson, De Ketelaere e Raspadori, mentre l’Udinese ha ripreso il match nel secondo tempo.

di Fabrizio Carcano L' Atalanta paga il conto del doppio impegno infrasettimanale, delle diciassette partite da inizio gennaio e delle troppe assenze (Scalvini, Ederson, De Ketelaere e Raspadori), non andando oltre un pareggio casalingo per 2-2 contro l' Udinese. Punto guadagnato per la Dea, finita sotto 0-2 nella ripresa, trafitta al 39' da un'incornata di Kristensen da corner dell'ex Zaniolo e poi al 54' da ripartenza ancora di Zaniolo, finalizzata con una grande giocata da Davis. Partita storta che Palladino, a mezz'ora dalla fine, ha saputo rimediare con i cambi, inserendo il gladiatore Krstovic per giocare con la doppia punta e la fantasia di Zalewski e Zappacosta, che hanno innescato le giocate e i cross da cui al 75' e al 79' sono arrivati i colpi di testa vincenti di Gianluca Scamacca.