Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ricerca un' assistente sociale | tutte le info

L’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni sta cercando un’assistente sociale di sesso femminile con formazione come operatrice di centri antiviolenza. La figura sarà impiegata a tempo determinato part-time nei servizi territoriali antiviolenza dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. La selezione riguarda specificamente candidati con competenze nel settore e disponibile a lavorare in questa zona.

L’associazione Piccola Opera Papa Giovanni ricerca un assistente sociale, di sesso femminile, con specifica formazione come operatrice di centri antiviolenza da inserire a tempo determinato part-time presso i propri servizi territoriali antiviolenza nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Sociale, pubblicato il bando del Bonus mamma e bebè: tutte le info utiliPisa, 15 dicembre 2025 – Pubblicato il bando per richiedere il contributo una tantum “Bonus Mamma e Bebè 2025”, pensato per supportare i neogenitori... Quando opera l’assistente sociale, i piccoli siano affiancati da un peritoSi faccia subito una legge: tra i bimbi e l’autorità ci vuole una figura scelta dai genitori. Tutti gli aggiornamenti su Associazione Piccola Opera. Temi più discussi: La Piccola Opera Papa Giovanni cerca Assistente SocialeOperatrice Centro Antiviolenza. Sede di lavoro Reggio Calabria e provincia; Casa delle donne comunale, a due anni dalla consegna potrà finalmente iniziare le attività; La Piccola Opera apre ad Ardore uno sportello a tutela delle donne; Reggio Calabria, associazione cerca un’assistente sociale per i centri antiviolenza | INFO UTILI. Reggio Calabria, associazione cerca un’assistente sociale per i centri antiviolenza | INFO UTILIL’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni di Reggio Calabria è alla ricerca di figure professionali da inserire nel proprio organico. L’associazione cerca n. 1 Assistente Sociale, di sesso femminile, ... strettoweb.com Piccola Opera Papa Giovanni: nuovo bando per 42 volontari per il Servizio Civile | INFOLa Piccola Opera Papa Giovanni selezionerà 42 volontari, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale. La Piccola Opera, ente attuatore, e la Federazio ... strettoweb.com L’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni cerca un’assistente sociale part-time per i servizi antiviolenza a Reggio Calabria, con focus su supporto, empowerment e reinserimento socio-lavorativo delle donne. Leggi l’approfondimento https://www. - facebook.com facebook