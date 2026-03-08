A marzo, alcuni beneficiari dell'assegno unico riceveranno solamente 58,30 euro, una cifra che ha sorpreso molti. I pagamenti, previsti tra giovedì 19 e venerdì 20, subiranno un leggero ritardo rispetto alle scadenze abituali per chi ha presentato la domanda solo il mese scorso, ma comunque entro la fine di marzo. La situazione riguarda chi ha richiesto il contributo economico di recente.

Ci sono importi aggiornati tra rivalutazione e arretrati. I soldi arrivano tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo per chi ha presentato la domanda soltanto lo scorso mese. Ma è possibile che la somma in arrivo non corrisponda a quanto ci si aspetta I soldi dell'assegno unico e universale per i figli a marzo verranno accreditati ai beneficiari tra giovedì 19 e venerdì 20, con un po' di ritardo rispetto al solito per chi ha presentato la domanda per il contributo economico soltanto lo scorso mese (ma comunque entro il 31 marzo). È possibile che questo mese la somma in arrivo non corrisponda però a quanto ci si aspetta: in alcuni casi sarà più alta, in altri sarà più bassa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Tutti gli aggiornamenti su Assegno unico

Temi più discussi: Assegno unico, brutta sorpresa a marzo: perché alcuni riceveranno solo 58,30 euro; Assegno unico, brutta sorpresa a marzo: perché alcuni riceveranno solo 58,30 euro; Busta paga, le novità nel cedolino di marzo (ma non per tutti). Aumenti e risparmi: i nuovi importi; Busta paga, le novità nel cedolino di marzo (ma non per tutti). Aumenti e risparmi: i nuovi importi.

Assegno unico, brutta sorpresa a marzo: perché alcuni riceveranno solo 58,30 euro (e come rimediare subito)Ci sono importi aggiornati tra rivalutazione e arretrati. I soldi arrivano tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo per chi ha presentato la domanda soltanto lo scorso mese. Ma è possibile che la somma in ar ... today.it

Assegno Unico, sorpresa di marzo: perché l’importo è più bassoAssegno Unico, sorpresa di marzo: perché l'importo è più basso e come recuperare i fondi. Cosa controllare subito: 3 verifiche fondamentali ... quotidianodiragusa.it

Assegno unico marzo 2026, cambiano gli importi - facebook.com facebook

Assegno Unico e figli maggiorenni: requisiti, domanda e modalità di pagamento. Scopri tutto nelle INPS card Inps Comunica x.com