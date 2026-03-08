Assegno unico brutta sorpresa a marzo | perché alcuni riceveranno solo 58,30 euro e come rimediare subito

A marzo, alcuni beneficiari dell'assegno unico riceveranno solo 58,30 euro, una cifra inferiore rispetto alle attese. I pagamenti sono previsti tra giovedì 19 e venerdì 20, con un leggero ritardo rispetto alle scadenze abituali per chi ha fatto domanda recentemente, entro il 31 marzo. La somma ridotta rappresenta una sorpresa per chi si aspettava un importo più consistente.

Ci sono importi aggiornati tra rivalutazione e arretrati. I soldi arrivano tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo per chi ha presentato la domanda soltanto lo scorso mese. Ma è possibile che la somma in arrivo non corrisponda a quanto ci si aspetta I soldi dell'assegno unico e universale per i figli a marzo verranno accreditati ai beneficiari tra giovedì 19 e venerdì 20, con un po' di ritardo rispetto al solito per chi ha presentato la domanda per il contributo economico soltanto lo scorso mese (ma comunque entro il 31 marzo). È possibile che questo mese la somma in arrivo non corrisponda però a quanto ci si aspetta: in alcuni casi sarà più alta, in altri sarà più bassa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

