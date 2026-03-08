Asl Lanciano Vasto Chieti i sindacati diffidano la direzione sulla commissione del concorso per infermieri

I sindacati hanno inviato una diffida formale alla direzione generale della Asl Lanciano Vasto Chieti riguardo alla nomina della commissione esaminatrice del concorso per infermieri. La comunicazione evidenzia la richiesta di sospendere temporaneamente l’atto e di rivedere la procedura di selezione. La questione riguarda la composizione e la trasparenza della commissione incaricata di valutare i candidati.

Diffida formale alla direzione generale della Asl Lanciano Vasto Chieti sulla nomina della commissione esaminatrice del concorso per infermieri. A presentarla sono le segreterie regionali e interregionali di Cisl Fp Abruzzo Molise, Fials Abruzzo, Nursind Abruzzo e Nursing Up. Secondo i sindacati, la scelta della presidenza della commissione non sarebbe coerente con la normativa concorsuale di riferimento. Nel documento si contesta in particolare la designazione della dottoressa Di Virgilio, dirigente medico responsabile della direzione medica ospedaliera, ritenuta non pienamente in linea con il profilo professionale oggetto della selezione.

La Asl Lanciano Vasto Chieti piange la scomparsa prematura di Claudia GiovannelliLa Asl Lanciano Vasto Chieti piange la prematura scomparsa di Claudia Giovannelli, che lavorava nel servizio governo dell’assistenza sanitaria di...

Contratto a tempo indeterminato per 22 Oss, nuova stabilizzazione alla Asl Lanciano Vasto ChietiLa procedura era riservata al personale reclutato attraverso selezioni e procedure concorsuali che, al 31 dicembre 2025, aveva maturato un’anzianità...

