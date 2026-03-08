Asja Zenere incredula | Ero zoppa il ginocchio faceva male Emerse le doti da gigantista

Asja Zenere, con il pettorale numero 33, si è classificata terza nel superG femminile della Val di Fassa, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Nonostante fosse zoppa e avesse dolore al ginocchio, l’atleta ha sorpreso tutti salendo sul podio. In un’intervista a Rai 2 HD, Zenere ha ammesso di aver scoperto anche doti da gigantista durante la competizione.

Asja Zenere col pettorale numero 33 si è classificata terza nel superG femminile della Val di Fassa, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’italiana ho sorpreso tutti salendo sul podio, ma anche se stessa, come rivelato ai microfoni di Rai 2 HD. L’ incredulità dell’azzurra: “ Si può fare bene a quanto pare: è incredibile. Avevo letto ottava, poi non vedevo a quanti centesimi, ho guardato di nuovo: terza! Ma come?! Poi sono andata fuori di testa, però bello, son contenta, anche se fosse stato un ottavo posto sarei stata felice “. Zenere non era neppure al meglio fisicamente: “ In questi giorni dopo Andorra mi sono fatta male all’altro ginocchio, l’unico sano che mi era rimasto, e quindi ero zoppa, anche ieri prima di partire mi si è bloccato ed ho detto ‘Adesso non riesco più a sciare’. 🔗 Leggi su Oasport.it

