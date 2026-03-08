Asfaltature e ripristini della pavimentazione ecco i principali interventi della settimana

Nella città questa settimana sono stati programmati interventi di asfaltatura e ripristino della pavimentazione in diverse zone. Questi lavori riguardano principalmente strade e marciapiedi, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di circolazione e sicurezza. Le operazioni sono in corso e continueranno nei prossimi giorni, coinvolgendo diverse aree della città.

Asfaltature e ripristini della pavimentazione sono solo alcuni degli interventi previsti per la prossima settimana in città. In via Masaccio prenderanno avvio delle asfaltature notturne. Si tratta del ripristino a seguito dei lavori di Publiacqua per la realizzazione delle nuove condotte idriche finanziate dal PNRR. L’intervento sarà effettuato in orario notturno (21-6) con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nei tratti interessati ovvero: via degli Artisti-via Pico della Mirandola e via Pico della Mirandola-viale Don Minzoni. Nello stesso orario previsti restringimenti anche in corrispondenza degli incroci tra via Masaccio e le strade afferenti (via Botticelli e via Fra’ Bartolommeo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Cantieri, ecco i principali interventi della settimanaAnche nel periodo natalizio sono in programma alcuni interventi con provvedimenti sulla viabilità. Cantieri, i principali interventi della settimanaProseguono i lavori di Publiacqua per la posa della nuova condotta idrica e fognaria di via del Palagio degli Spini e via Piantanida ad opera di... Lavori di asfaltatura in città Una raccolta di contenuti su Asfaltature e ripristini della.... Temi più discussi: Asfaltature e scavi per la fibra a Orvieto: garanzie sul ripristino delle strade; Nuovo acquedotto spezzino, al via le asfaltature finali e i ripristini delle strade interessate; Ragona: Via alle asfaltature per ripristinare le carreggiate lungo le nuove linee del tram; Botta e risposta sui lavori di asfaltatura. Asfaltature e scavi per la fibra a Orvieto: garanzie sul ripristino delle stradeIn consiglio comunale il caso di via degli Ulivi e piazza degli Aceri esposto da Palazzetti (Proposta Civica). Gli accordi con Fibercop ... corrieredellumbria.it Asfaltature notturne in via MasaccioRipristini della pavimentazione in pietra in piazza d’Azeglio. Messa in sicurezza della Sr 302 'Brisighellese-Ravennate' ... nove.firenze.it NUOVO ACQUEDOTTO SPEZZINO, AL VIA LE ASFALTATURE FINALI E I RIPRISTINI DELLE STRADE INTERESSATE Avanzano gli interventi sulla rete idrica e i ripristini stradali collegati al nuovo acquedotto provinciale Leggi qui: - facebook.com facebook Al via il nuovo piano asfaltature, interventi da un milione di euro. Il progetto complessivo interesserà fondi per 2 milioni di euro #ANSA x.com