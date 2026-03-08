I dati degli ascolti televisivi del 7 marzo mostrano che C’è Posta per te ha ottenuto il miglior risultato della serata, mentre Sanremo Top non ha superato il 20% di share. La trasmissione condotta da una nota conduttrice si è posizionata davanti a Sanremo Top, che ha registrato ascolti inferiori. Entrambi i programmi sono stati trasmessi in prima serata su canali diversi.

I dati degli ascolti tv del 7 marzo assegnano la vittoria a C'è Posta per te, mentre Sanremo Top non riesce a superare il 20% Festa della donna, Meloni: “Nessuna italiana dovrebbe mai scegliere tra lavoro, libertà, famiglia e realizzazione personale” Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, chiude bene C’è Posta per te, male Sanremo Top

Ascolti TV | Sabato 7 Marzo 2026. C’è Posta per Te chiude al 27.1%. Sanremo Top al 19.9%.Classifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la...

Ascolti tv del 7 marzo: Sanremo Top sfida C’è Posta per teSe pensavate di esservi liberati del Festival di Sanremo vi sbagliavate di grosso: per chiudere in bellezza la 76esima edizione, Carlo Conti è...

Contenuti utili per approfondire Ascolti tv chiude bene C'è Posta per te....

Temi più discussi: Sanremo, Conti: Finale aperta. Cardinaletti e Frassica sul palco. Bocelli super- ospite; Sanremo 2026: Fedez e Masini dominano le classifiche delle piattaforme streaming; I top e i flop di Sanremo 2026, l’ultimo di Carlo Conti; Scaletta terza serata Sanremo 2026 coi 15 cantanti in gara: Irina Shayk, Pantani, Eros Ramazzotti, Alicia Keys.

Sanremo Top ascolti tv, Maria De Filippi asfalta Carlo Conti: Rai 1 piange, C’è posta per te trionfa!Ieri sera, su Rai 1, è andata in onda la prima puntata di Sanremo Top con Carlo Conti: ecco quanto ha fatto in termini di ascolti tv. donnapop.it

Ascolti tv, chi ha vinto tra Sanremo Top e l'ultima puntata di C'è Posta per TeCom'è andato questo sabato sera in fatto di ascolti? La battaglia questa volta è stata tra due grandi conduttori del piccolo schermo. Da un lato Carlo Conti che ha riproposto il meglio del suo ultim ... today.it

Durante Sanremo Top, in onda il 7 marzo su Rai1, Nino Frassica ha fatto una battuta su Giovanna Botteri e sul suo aspetto fisico. Le parole del comico sulla giornalista Rai arrivano a pochi giorni dal ‘caso Valeria Marini’, quando la showgirl è scoppiata a pian - facebook.com facebook

A Sanremo Top vince la nostalgia e Carlo Conti si toglie qualche sassolino dalle scarpe x.com