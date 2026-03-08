A Ascoli, circa 700 residenti del centro storico e di Campo Parignano non hanno ancora rinnovato i permessi per le auto dopo la scadenza del 28 febbraio. Rispetto al 2025, quando i richiedenti erano circa 5000, si registra una variazione significativa nel numero di permessi rinnovati e non rinnovati. La situazione riguarda le aree centrali della città, dove si concentrano molte abitazioni e attività commerciali.

ASCOLI Sono ancora circa 700, dopo la scadenza del 28 febbraio per i rinnovi, i residenti del centro storico e di Campo Parignano che rispetto al 2025 (quando i richiedenti erano circa 5.500) non hanno ancora richiesto alla Saba il pass 2026 per la sosta riservata a residenti e per il transito nelle Ztl. Un potenziale di 700 auto che, in questa fase, non potranno transitare attraverso i varchi elettronici senza essere multati né poter lasciare l’auto in sosta sugli stalli gialli o su quelli blu misti. Uno scenario che, indicativamente, vedrebbe intorno ai 250 rinnovi mancati per quel che riguarda la zona di Campo Parignano e di oltre 400 relativi al centro storico. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ascoli, 700 residenti non hanno rinnovato i permessi per auto

Ztl di Ascoli: lotta ai transiti abusivi, regole più rigide per i nuovi permessiAscoli Piceno, 31 gennaio 2026 – Scatta il giro di vite e non ci saranno sconti per nessuno.

Parcheggi a pagamento per i residenti, depositata una mozione per ripristinare i permessi gratuitiÈ stata depositata ieri una mozione che impegna il sindaco e la giunta comunale a intervenire sul tema dei parcheggi per i residenti, dopo...

Altri aggiornamenti su Ascoli 700 residenti non hanno....

Argomenti discussi: Ascoli, 700 residenti non hanno rinnovato i permessi per auto.

San Benedetto, alberi tagliati in viale Indipendenza. «I residenti non sono stati informati»SAN BENEDETTO «Nessuno ci ha avvertito: sarebbe stato auspicabile un incontro preventivo con la citatdinanza per mettere a conoscenza delle intenzionali». Con queste parole, il vicepresidente della ... corriereadriatico.it

Il futuro delle città. I residenti nel Piceno sono ancora in calo. Ma il crollo non c’è piùDopo il crollo demografico degli ultimi anni la situazione sembra assestarsi. A dirlo sono gli ultimi dati pubblicati dall’Istat, che certificano la situazione della provincia picena e di tutti i ... ilrestodelcarlino.it