Creare qualcosa con le proprie mani e prendersi qualche ora lontano dalla routine. Da questa idea è nato Cherry Club, lo spazio creativo fondato dalle trentenni forlivesi Francesca Costantini e Alessia Brunelli, che propongono incontri, in location sempre diverse, dedicati alla calligrafia, alla pittura su vetro e alla realizzazione di gioielli, con attività che cambiano durante l’anno, dal cake design alle ghirlande natalizie, fino agli aperitivi ‘wine and paint’, in cui si dipinge sorseggiando un bicchiere di vino. "Siamo amiche da tantissimi anni e siamo entrambe molto creative – spiega Francesca –. Ci siamo sempre ritrovate a creare nel nostro tempo libero e da qui è nato Cherry Club, uno spazio di condivisione con le amicizie, i familiari, o semplicemente con degli sconosciuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arte, aperitivi e baratto: "Il nostro club creativo"

Leggi anche: "Aperitivi in danza" al Centro Internazionale d’Arte

Quando il futurismo diventa esperienza: Milano celebra Depero tra arte totale e aperitivi d’avanguardiaNel cuore della Milano del design e della moda, dove il lusso del presente si intreccia con le memorie del passato, sta per aprirsi un ponte...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Arte aperitivi e baratto Il nostro club....

Argomenti discussi: Arte, aperitivi e baratto: Il nostro club creativo.

L'arte in Cantina a Nurachi tra musica e aperitivi letterariLa storica Cantina Caddeo, a Nurachi, apre le sue porte alla cultura. Dal 4 maggio al 2 giugno, per cinque sabati, ospita l'ottava edizione di CantinArte: musica, cabaret, arte, aperitivi letterari, ... ansa.it

Parliamo d’arte. Aperitivo con la storica dell’arte: Auguste Rodin e Camille ClaudelNella piccolo spazio artistico della Galleria Cabaret Voltaire, nel cuore del rione Monti, vengono proposti incontri con la storica dell’arte, accompagnati dall’aperitivo. Un’occasione di svago per ... romatoday.it