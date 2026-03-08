Art Marathon fa ventiquattro Per una giornata ecologica

Domenica si è svolta la Brescia Art Marathon, arrivata alla sua ventiquattresima edizione. La manifestazione ha previsto una giornata dedicata alla sensibilizzazione ambientale, con iniziative ecologiche lungo il percorso. La corsa ha coinvolto numerosi partecipanti, mentre volontari e organizzatori hanno promosso pratiche sostenibili durante tutta la giornata. La maratona si è conclusa con una cerimonia di premiazione presso il centro cittadino.

Domenica ecologica per la Brescia Art Marathon. La ventiquattresima edizione della maratona bresciana non sarà solo un momento di condivisione e passione sportiva per i partecipanti alla corsa, ma anche un’opportunità per tutta la cittadinanza di vivere la città in modo sostenibile e godersi l’atmosfera del Bam Village allestito in Piazza Vittoria. Spostarsi in città sarà comunque semplice: sarà possibile viaggiare per tutto il giorno sul trasporto pubblico (bus e metro) dell’area urbana di Brescia con un solo biglietto. Per quanto riguarda la maratona, promossa dall’Asd Rosa Running Team, affiancato dal Comune di Brescia e dalla Federazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Art Marathon fa ventiquattro. Per una giornata ecologica Ventimiglia: elisuperficie per soccorso medico operativa ventiquattro orari su ventiquattro**Ventimiglia, l’elisuperficie per il soccorso medico è ora operativa 24 ore su 24** — È una novità che cambia il modo in cui si pensa al soccorso... Leggi anche: Una giornata ecologica per ripulire le campagne da immondizia e inciviltà How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights Aggiornamenti e contenuti dedicati a Art Marathon. Discussioni sull' argomento Art Marathon fa ventiquattro. Per una giornata ecologica; BAM Brescia Art Marathon; Brescia Art Marathon: Bottarelli nella Mezza; Brescia: Brescia Art Marathon 2026 | Percorsi e orari. Art Marathon fa ventiquattro. Per una giornata ecologicaDomenica ecologica per la Brescia Art Marathon. La ventiquattresima edizione della maratona bresciana non sarà solo un momento ... ilgiorno.it Domenica 8 marzo in città c’è la Brescia Art Marathon: per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono previste numerose chiusure al traffico e divieti di sosta facebook