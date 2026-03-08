Art for Woman | spunta la poltrona dipinta sul lungomare il progetto

Una poltrona dipinta è stata collocata sul lungomare di Salerno come parte del progetto “Art for Woman”. L'iniziativa è stata ideata dall’agenzia di comunicazione Up Adv in collaborazione con Prezioso Casa e ha il patrocinio del Comune di Salerno. La poltrona rappresenta uno degli interventi artistici inseriti nell’ambito di questa attività.

La poltrona installata sul Lungomare di Salerno, in Piazza Dante Alighieri, è diventata protagonista di una performance live: l’artista l’ha dipinta davanti al pubblico, trasformandola in un’opera unica e condivisa “Art for Woman”: questo il titolo del progetto ideato da Up Adv – Agenzia di Comunicazione e Marketing, in collaborazione con Prezioso Casa e con il patrocinio del Comune di Salerno. Un’iniziativa che unisce arte, comunicazione e partecipazione attiva, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e trasformare spazi urbani e luoghi quotidiani in occasioni di riflessione e consapevolezza. La prima fase del progetto ha preso vita all’interno dello showroom di Prezioso Casa a Salerno, dove è stata installata una poltrona bianca, simbolo potente e silenzioso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

