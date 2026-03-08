Arriva Shapovalov | come se la cava Sinner contro i mancini

Il tennista canadese Shapovalov si prepara a sfidare Sinner in un prossimo incontro. Jannik, che in carriera ha avuto problemi solo con un avversario mancino, si troverà di fronte a un giocatore che sta avanzando nel torneo. La sfida tra i due promette di essere interessante, considerando le caratteristiche di entrambi e le recenti prestazioni sui campi.

Al terzo turno di Indian Wells sarà Jannik Sinner contro Denis Shapovalov. Una partita non banale, tra due modi di intendere il tennis lontani, quasi opposti, e non solo perché il canadese è mancino. Da un lato la solidità, la costanza, l'inflessibilità dell'azzurro, n.2 al mondo e quattro volte campione Slam. Dall'altra l'estro, il rovescio a una mano e soprattutto l'animo indisciplinato, che ancora porta tanti rimpianti su una carriera mai decollata come ci si aspettava, del canadese. Che, oltre a qualche incomprensione ai tempi del caso Clostebol ("Non tutti i giocatori vengono trattati allo stesso modo", scrisse nel dicembre 2024, salvo scusarsi e specificare di non aver nulla contro Sinner), nei due precedenti contro l'azzurro ha sempre portato alta la propria bandiera.