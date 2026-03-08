Ariano Irpino l’emergenza idrica continua | cittadini esasperati per i disservizi

Ariano Irpino sta affrontando una persistente emergenza idrica con cittadini che manifestano crescente frustrazione a causa dei continui disservizi. La fornitura di acqua presenta frequenti interruzioni e problemi ripetuti, creando disagi quotidiani per le famiglie e le attività locali. La situazione resta critica e senza segnali di miglioramento nelle ultime settimane.

La situazione del servizio idrico ad Ariano Irpino continua a destare forte preoccupazione. Da tempo si registrano gravi disagi. In particolare, in Contrada Santa Barbara l’acqua manca per ampie fasce orarie della giornata. Non si tratta solo di interruzioni programmate: la pressione è talmente bassa che dai rubinetti spesso non esce neppure una goccia. Una condizione che rende estremamente difficile la vita quotidiana delle famiglie, costrette a convivere con un servizio che dovrebbe essere essenziale ma che, di fatto, non viene garantito. La situazione è stata più volte segnalata alla dirigenza di Alto Calore Servizi, ma ad oggi non sono arrivate risposte concrete né si sono registrati miglioramenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

