Ad Ariano Irpino, i cittadini affrontano da settimane problemi con il servizio idrico, con frequenti interruzioni e mancanze di acqua. Le segnalazioni di disservizi si susseguono senza sosta, creando disagio tra chi vive in città. La situazione resta critica e non si registrano ancora soluzioni definitive ai problemi di approvvigionamento.

La situazione del servizio idrico ad Ariano Irpino continua a destare forte preoccupazione. Da tempo si registrano gravi disagi. In particolare, in Contrada Santa Barbara l’acqua manca per ampie fasce orarie della giornata. Non si tratta solo di interruzioni programmate: la pressione è talmente bassa che dai rubinetti spesso non esce neppure una goccia. Una condizione che rende estremamente difficile la vita quotidiana delle famiglie, costrette a convivere con un servizio che dovrebbe essere essenziale ma che, di fatto, non viene garantito. La situazione è stata più volte segnalata alla dirigenza di Alto Calore Servizi, ma ad oggi non sono arrivate risposte concrete né si sono registrati miglioramenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Guasto ad Ariano Irpino, sospesa l'erogazione idrica

Contenuti e approfondimenti su Ariano Irpino

Temi più discussi: Ariano Irpino, l’emergenza idrica continua: cittadini esasperati per i disservizi; Emergenza cinghiali ad Ariano, Franza: Facciamo un pò di chiarezza; Ariano Irpino, emergenza cinghiali: riunito il Tavolo tecnico; Scacco Matto alle rinnovabili, i dati del nuovo report.

Ariano Irpino, detenuto accoltellato al torace: è graveAriano Irpino – Pomeriggio di sangue e violenza all’interno della casa circondariale di Ariano Irpino. Quella che doveva essere una giornata di routine si è trasformata in un teatro di scontro tra det ... cronachedellacampania.it

Allarme furti ad Ariano Irpino, riunione in Prefettura per fronteggiare l'emergenzaAllarme furti ad Ariano Irpino, in prefettura è stata organizzata una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con i vertici delle forze dell’ordine, presieduta dal ... ilmattino.it

Ariano Irpino, domenica senz'acqua per decine di famiglie a contrada Santa Barbara a causa dell'interruzione idrica dell'Alto Calore. La protesta dei cittadini con l' Alto Calore Servizi SPA L’Alto Calore è stato informato e non solo la situazione non è cam - facebook.com facebook

Originaria di Ariano Irpino, vive a Misano da 70 anni ed è una dei sette centenari della città #MisanoAdriatico #Attualita x.com