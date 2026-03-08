Arca nord Salento non interviene dopo segnalazioni in abitazione con 87enne affetta da patologie

Un’istanza segnala che l’Arca Nord Salento non ha preso provvedimenti dopo le segnalazioni riguardanti un’abitazione in cui vive un’87enne affetta da patologie. La questione riguarda un caso specifico in una località del Brindisino, con richieste di intervento che non sono state ancora evase. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti senza che finora siano stati effettuati interventi sul posto.

BRINDISI - "La presente segnalazione è relativa al mancato intervento da parte dell'Arca Nord Salento. Si tratta di infiltrazioni che già da un po' di tempo si sono verificate all'interno dell'alloggio in cui vive mia madre, vedova di mio padre assegnatario da oltre 40 anni. Già a gennaio avevo inoltrato messaggio Whatsapp al numero dedicato alle segnalazioni per manutenzione dell'Arca Nord, ma non c'è stato alcun tipo di riscontro e men che meno un intervento urgente". "In data odierna 8 marzo 2026, è stata inviata una seconda segnalazione sollecitando l'ente, in quanto la situazione sta degenerando e provocando danni seri all'interno dell'abitazione.