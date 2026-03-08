Durante la partita tra Nuova La Salle e Gioventù Sarroch, un’arbitra di 17 anni è stata aggredita. La partita si svolge nell’ambito del campionato Under 17 sardo. Dopo l’incidente, il dirigente coinvolto è stato squalificato. L’Aia ha commentato l’accaduto definendo l’episodio come “non umano”.

L’ennesimo episodio fra lo sconcertante e l’agghiacciante ha portato a una prognosi di 45 giorni a una arbitra minorenne (V.). La "colpa"? Una rimessa laterale. L’aggressione è avvenuta durante Nuova La Salle-Gioventù Sarroch, Under 17 sarda, il 28 febbraio scorso. Al 4’ s.t. il dirigente della squadra in trasferta (Guglielmo P.), inserito in distinta come assistente di parte, ha perso il controllo per la mancata concessione di una rimessa laterale. Il tutto è stato messo nero su bianco dal comunicato della Lega Dilettanti che racconta che il dirigente ha "colpito al volto con due schiaffi il direttore di gara" e, quando la ragazza ha cercato di sottrarsi, l’avrebbe colpita nuovamente con un pugno, "cagionando lesioni personali con prognosi di 45 giorni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arbitra 17enne aggredita. L'Aia: "Non è umano"

Arbitra di 17 anni aggredita in Sardegna, interviene l’Aia: “Superato ogni limite”(Adnkronos) – "L’Associazione Italiana Arbitri esprime profondo sdegno e indignazione per il gravissimo episodio di violenza avvenuto durante una...

Arbitra diciassettenne aggredita in Sardegna, 45 giorni di prognosi. Lo sdegno dell’Aia: “Inaccettabile”“L’Associazione Italiana Arbitri esprime profondo sdegno e indignazione per il gravissimo episodio di violenza avvenuto durante una gara di un...

Tutto quello che riguarda Arbitra 17enne.

Temi più discussi: Aggredisce arbitra 17enne: dirigente squalificato per 5 anni dal calcio; Schiaffi e pugni contro l'arbitra minorenne, dirigente sportivo squalificato per 5 anni; L’arbitra minorenne presa a schiaffi e pugni, dirigente squalificato per 5 anni; Arbitro donna minorenne presa a schiaffi e pugni nella partita giovanile in Sardegna, aggredita dal dirigente.

Arbitra di 17 anni aggredita in Sardegna, interviene l'Aia: Superato ogni limiteL'Associazione Italiana Arbitri commenta l'episodio avvenuto in un campionato giovanile, dove una direttrice di gara di 17 anni è stata prima insultata da un dirigente e poi colpita dallo stesso con s ... adnkronos.com

Arbitra 17enne aggredita da un dirigente in Sardegna, l’Aia: «Superato ogni limite di civiltà»Schiaffi e un pugno, prognosi di 45 giorni per la ragazza: «Gesto, inaccettabile, vile e violento, sia punito con la massima severità» ... unionesarda.it

Arbitra 17enne aggredita in Sardegna, cos'è successo. L'Aia: "Superato ogni limite" x.com

Ragazza 17enne presa a schiaffi e pugni mentre arbitra una partita di calcio giovanile Approfondisci qui - facebook.com facebook