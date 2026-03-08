A Meda, sui ponti del Tarò, sono stati posizionati degli arazzi come parte di un progetto di recupero dopo l’alluvione. La giornata di oggi coinvolge la comunità in attività di cura dei luoghi pubblici, con l’obiettivo di favorire la rinascita del centro cittadino. L’evento mira a rafforzare il senso di appartenenza tra i residenti e a valorizzare gli spazi urbani danneggiati.

Oggi la città vivrà una giornata dedicata alla cura dei luoghi e alla ricucitura della comunità. L’iniziativa Arazzi en plein air, promossa dal gruppo artistico delle Teresine, porterà colore e creatività su tutti i ponti del Tarò, trasformandoli in spazi simbolici di rinascita dopo l’alluvione del 22 settembre. Una data che la città non ha dimenticato: in poche ore il torrente era uscito dagli argini (distruggendoli anche per una lunghezza superiore ai cento metri), devastando case, attività e strade. Le prime stime parlano di danni per almeno 47 milioni di euro (su un totale di 70 milioni dichiarato da tutta la provincia di Monza e Brianza) e di oltre 12mila metri cubi di materiale danneggiato, ammassato nella piazza del mercato e smaltito solo dopo settimane di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arazzi sui ponti del Tarò a Meda. L’arte per la rinascita dopo l’alluvione

