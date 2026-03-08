Apu in crisi | 92-81 il Varese rigenerato travolge i friulani

Domenica 8 marzo 2026, al Carnera, l’Apu Udine ha subito una sconfitta contro Varese con il punteggio di 92-81. La squadra friulana ha mostrato difficoltà in questa partita, mentre il Varese si è dimostrato molto efficace e ha ottenuto una vittoria convincente. La sconfitta rappresenta un momento difficile per l’Apu Udine, che cerca di reagire a questa fase complessa.

La sconfitta dell'Apu Udine contro il Varese, registrata domenica 8 marzo 2026 al Carnera, segna un momento di crisi profonda per la squadra friulana. I bianconeri hanno subito una pesante disfatta per 92-81, crollando sotto il peso di una avversaria completamente rigenerata e dominata dall'asse Iroegbu e Nkamhoua. L'assenza di Calzavara e Bendzius ha lasciato i padroni di casa privi di lucidità e grinta, mentre Mekowulu è rimasto l'unica luce in una partita dove il risultato finale ha sancito un fallimento tattico e mentale. Il clima primaverile non sembra favorire le sorti dei bianconeri, che si sono trovati a fronteggiare una squadra lombarda in piena esplosione positiva dopo un inizio di stagione disastroso.