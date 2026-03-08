Apimell Seminat e Buon Vivere registrano un +5% di visitatori

Le fiere di primavera di Piacenza Expo, Apimell, Seminat e Buon Vivere, hanno registrato un aumento del 5% dei visitatori rispetto alle precedenti edizioni. Gli eventi, dedicati rispettivamente all’apicoltura, al giardinaggio, all’orticoltura e alle specialità enogastronomiche, si sono conclusi con un numero di partecipanti mai raggiunto prima, evidenziando un interesse crescente per questi settori.

Bilancio altamente positivo per l’edizione 2026 di Apimell, Seminat e Buon Vivere. Le tre fiere di primavera di Piacenza Expo dedicate all’apicoltura, al giardinaggio, all’orticoltura e alle tipicità enogastronimiche hanno infatti chiuso i battenti con un dato mai raggiunto finora: 24.000 visitatori, con una crescita di quasi il 5% rispetto all’edizione 2025. Un successo figlio non solo del riconosciuto valore e dell’ormai consolidata tradizione di queste tre fiere, ma anche delle novità organizzative che hanno caratterizzato questa edizione: una nuova area outdoor per Seminat dedicata alla vita all’aria aperta, agli arredi e alle cucine da giardino, un layout espositi-vo più ricco per Buon Vivere e un nutrito programma di eventi collaterali tra convegni, workshop, corsi, seminari e degustazioni soprattutto per Apimell. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

