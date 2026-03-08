Alle 9,30 circa di questa mattina è stato aperto in anticipo il nuovo viadotto sulla A1 in Valdarno, nel tratto tra Firenze Sud e Incisa. L’opera, parte di un intervento di potenziamento della carreggiata, permette ora il transito senza restrizioni tra le due località. La strada, che collega le regioni del Nord e del Sud Italia, ha subito una modifica che riguarda la viabilità in questa zona.

FIGLINE INCISA – Alle 9,30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa, è stato aperto in anticipo rispetto al cronoprogramma il tratto del nuovo tracciato in direzione Roma, dal chilometro 311+500 al 313+000, sul nuovo viadotto Ribuio, che ospiterà in questo modo entrambi i flussi veicolari su due corsie per senso di marcia. Le operazioni, che rientrano nell’ambito del progetto di ampliamento dell’A1, hanno visto impegnate nelle scorse ore 170 persone tra Autostrade per l’Italia, imprese e enti di soccorso, e oltre 40 mezzi tra macchine operatrici e mezzi speciali, operanti su turni h24, per un totale di circa 1500 ore lavorate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

