Anziani morti in ambulanza la criminologa Bruzzone | Delitti? Non inverosimili ma dati insufficienti

In un caso di decessi di anziani avvenuti a bordo di un’ambulanza a Forlì, le indagini sono ancora in corso e non ci sono ancora risposte definitive. Le autorità hanno sospettato un operatore della Croce Rossa, ma al momento si tratta solo di ipotesi. La criminologa ha dichiarato che i delitti non sono improbabili, ma i dati disponibili risultano insufficienti per trarre conclusioni certe.

Forlì, 8 marzo 2026 – Le indagini sono ancora in corso e le risposte ancora lontane. I sospetti che pesano sull’operatore della Croce Rossa Luca Spada sono, appunto, solo sospetti. Lui stesso, in queste ore, chiede di essere ricevuto in tribunale e interrogato, nella speranza di allontanare una volta per tutte quell’ombra che da una settimana ha completamente cambiato la sua vita. Una vicenda complessa, non priva di zone d’ombra, della quale fornisce la sua interpretazione la criminologa Roberta Bruzzone, alla luce della sua esperienza professionale e della letteratura scientifica. Bruzzone, quale lettura ha dato del caso che ha coinvolto Luca Spada? “Una premessa è doverosa: non disponiamo di dati sufficienti a farsi un’idea precisa su questo caso, perciò non voglio parlare né di innocenza, né di colpevolezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anziani morti in ambulanza, la criminologa Bruzzone: “Delitti? Non inverosimili ma dati insufficienti” Anziani morti in ambulanza, l'indagato nega ogni accusaLuca Spada, 27 anni, operatore della croce rossa di Forlimpopoli, nega ogni accusa: "non sono stato io a uccidere tutti quegli anziani a bordo delle... 5 anziani morti sull’ambulanza a Forlì, indagato operatore CriBOLOGNA, 02 MAR – Un operatore della Croce Rossa di 27 anni, residente nel Forlivese, è indagato dalla Procura di Forlì con l’ipotesi di accusa di... Contenuti utili per approfondire Anziani morti. Temi più discussi: Anziani morti in ambulanza, per inquirenti 'uccisi da sostanze letali'; Anziani morti in ambulanza, il mistero del legame tra l’autista e un’agenzia di onoranze funebri; Cinque anziani morti in ambulanza, indagato un autista a Forlì; Il giallo degli anziani morti in ambulanza a Forlì: Omicidi in serie premeditati e con sostanze letali. Le accuse contro l'operatore della Croce Rossa. Morti sospette in ambulanza, la Procura di Forlì indaga: chi è l'autista che respinge le accuseMorti sospette durante trasporti sanitari in ambulanza: indagato un giovane autista della Croce Rossa per il decesso di cinque anziani. Chi è l'autista che respinge le accuse. notizie.it Gli anziani morti in ambulanza e il possibile legame tra l’indagato e un’agenzia funebre: cosa sappiamoLuca Spada, 27 anni, è indagato per l'omicidio di cinque anziani morti durante o dopo viaggi sull’ambulanza che guidava ... fanpage.it Tgr Rai. . Le morti sospette di alcuni anziani, i familiari chiedono verità. Non è stato ancora sentito l'operatore della Croce Rossa di Forlimpopoli indagato. Si proclama innocente. https://www.rainews.it/tgr/news https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna facebook Anziani morti in ambulanza, la figlia di una vittima: «Pensare che l'abbiano ucciso mio padre è durissima» x.com